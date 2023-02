ARB TV-də yayımlanan "Səni axtarıram" proqramında maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı Xoşqədəm Baxşəliyeva efirə Türkiyədən gələn müğənni Canı dəvət edib.

O bildirib ki, türkiyəli müğənni efirə evlənmək üçün çıxıb.

Daha ətraflı videoda:

