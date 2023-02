Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Dövlət Gömrük Komitəsində əməliyyat keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda əməliyyat tədbirləri davam edir.

Məlumatı Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətindən təsdiq ediblər.

Bildirilib ki, əməliyyat barədə əlavə məlumat veriləcək.

Qeyd edək ki, məlumatı ilk olaraq "unikal.az" saytı yayıb.



