Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin (KTN) təşkil etdiyi yarmarkalarda kəndlilərin iştirakından söhbət gedə bilməz.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin iclasında deputat Emin Hacıyev bildirib.

"Özüm dəfələrlə bu yarmarkalarda olmuşam. Ortalıqda vasitəçilər var, onlar da yarmarkaları idarə edərək qiymətlərə təsir edirlər. Bununla bağlı nazirlik hər hansı iş görməyi planlaşdırırmı?”, - deyə o, KTN-ə sual ünvanlayıb.

