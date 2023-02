“Çukur” serialının ulduzu Kubilay Aka ötən günlərdə “Fəlidən doğru xəbər” verilişində qonaq olub.

Metbuat.az yazır ki, sənətçi 28 yanvarda efirə gedəcək proqramda Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyana söz atıb.

O, Prezident İlham Əliyevin trend olan “Nə oldu, Paşinyan?” replikasını verilişdə səsləndirib.

