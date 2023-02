Fransanın Avropa və Xarici İşlər naziri Ketrin Kolonna Ukraynanın Odessa şəhərinə gedib.

Metbuat.az TASS-a istinadla xəbər verir ki, o, bu barədə cümə axşamı Tviterdə məlumat verib.

“Mən Fransanın Ukraynanın suverenliyinə verdiyi dəstəyi vurğulamaq üçün Odessadayam” - deyən Kolonna şəhərdəki binalardan birinin qarşısında çəkdirdiyi şəklini də yerləşdirib.

