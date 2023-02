Lənkəranın Şürük kənd tam orta məktəbinin məzunu olmuş iş adamı Emin Bağırov oxuduğu məktəbi öz hesabına təmir etdirir.

O, bunları etdikcə işlərinin daha da yaxşı getdiyini deyir.

“Hazırda mexanika üzrə fəlsəfə doktoruyam. Beş övladım var. Bu məktəbi təmirsiz halda görəndə öz qızlarımın belə bir yerdə təhsil aldığını düşündüm və buranı təmir etdirmək qərarına gəldim”, - deyə iş adamı qeyd edib.

Daha ətraflı Təhsil TV-nin süjetində:

