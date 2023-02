Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) qış sessiyası çərçivəsində qurumun sosial məsələlər, səhiyyə və dayanıqlı inkişaf komitəsinin uşaqlar üzrə alt komitəsinin iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda AŞPA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Sevinc Fətəliyeva qurumun sosial məsələlər, səhiyyə və dayanıqlı inkişaf komitəsinin uşaqlar üzrə alt komitəsinin sədri seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.