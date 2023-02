"Bu uşaqlar məktəbə getməsin" - TƏBİB-dən valideynlərə XƏBƏRDARLIQ

“Virus infeksiyalarından qorunma tədbirləri ciddi olaraq fərqlənmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri TƏBİB-in departament rəhbəri Yaqut Qarayeva jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. TƏBİB nümayəndəsi qeyd edib ki, bədən temperaturu yüksək olan, eyni zamanda hər hansısa bir resperator xəstəlik göstəricisi olan uşaqlar sağalana qədər məktəbə getməməlidir.

“Çünki bu xəstəliklərin mənbəyi birbaşa virusu daşıyan xəstədir. Odur ki, xəstəlik müddətində virusa yoluxan şəxslərin ev şəraitində müalicə alması vacibdir”.

