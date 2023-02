Bu gün məktəblilərin qış tətili başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, qış tətili günləri Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına görə məktəblərdə 27-31 yanvar (beş gün) tarixləridir.



Tətildən sonrakı ilk dərs günü fevralın 1-də olacaq.

