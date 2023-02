Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə edilən hücum nəticəsində diplomatik korpusun mühafizə xidmətinin rəisi Orxan Əsgərov şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Orxan Əsgərov rütbəsi baş leytenant olub. Şəhidin 2 övladı, bir oğlu və bir qızı var idi.

O, əslən Gəncədən imiş.

