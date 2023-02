Bu gün Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum nəticəsində həlak olan səfirliyin mühafizə xidmətinin rəisi, baş leytenant Orxan Əsgərov tanınmış həkimin övladı imiş.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, şəhid Orxan Əsgərovun atası Gəncə şəhər 1 nömrəli Birləşmiş Uşaq Xəstəxanasının baş həkimi Rizvan Əsgərovdur.

Rizvan Əsgərov Qaynarinfo-ya açıqlamasında hazırda Gəncədən Bakıya gəldiyini bildirib: "Bu barədə çox danışmaq istəmirəm".

