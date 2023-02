Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum olub. İlkin məlumata görə, hücumu törədən şəxs İran vətəndaşı Yasin Hüseynzadədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfirlik əməkdaşlarından biri hadisənin baş verməsindən danışıb.

Onun sözlərinə görə, hücum edən şəxsin yanında bir qadın olub.

Digər səfirlik işçisi qeyd edib ki, Orxan Əsgərov içəri girdikdən sonra həmin şəxslər avtomobili vurublar.

Daha ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.