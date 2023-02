"Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum və səfirlik əməkdaşının qətlə yetirilməsi xəbəri məni sarsıtdı".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Auld tviterdə yazıb.

"Qətlə yetirilən şəxsin ailəsinə başsağlığı verir, yaralılara şəfa diləyirəm", - o bildirib.

