Nüfuzlu siyasətçi balığın "qurbanı oldu" - İstefa verdi

İsveçin Baş naziri Ulf Kristerssonun müşaviri Peter Maqnus Nilsson istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb onun qeyri-qanuni olaraq ilan balığı ovladığının üzə çıxmasıdır. İstefa verdiyini Peter Magnus Nilsson sosial media hesabında açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Nilson İsveç Dəniz və Su Təsərrüfatı Agentliyinin qeyri-qanuni balıq ovu ilə bağlı təşkil etdiyi əməliyyat zamanı yaxalanıb. Ardınca müxalif Sosial Demokrat Partiyası Nilssonun istefasını tələb edib. İsveçdə nəsli kəsilməkdə olan ilan balığının ovlanması üçün xüsusi lisenziya tələb olunur. Nilsson 20 oktyabr 2022-ci ildə Baş nazir Ulf Kristerssonun müşaviri təyin edilmişdi.

