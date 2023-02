"Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin mühafizəçisi şir kimi döyüşürdü".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum anını əks etdirən videogörüntüləri şərh edərkən teleqram yazıb.

Xatırladaq ki, daha əvvəl Zaxarovanın Azərbaycan səfirliyinə növbəti hücum zamanı bir təhlükəsizlik əməkdaşının həlak olmasından şoka düşdüyünü yazmışdı.

