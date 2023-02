İranın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları diplomatik nümayəndəlikdən sənədlərlə qaçıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntüləri Baku TV yayıb.

İranın Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısından birbaşa videobağlantısı zamanı səfirlikdən bir neçə şəxsin sənədlərlə birgə tələsik maşına minərək ərazidən uzaqlaşdığı görünür.

Ətraflı videonu təqdim edirik:

