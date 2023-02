Əməkdar jurnalist Ləman Ələşrəfqızına ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun anası dünyasını dəyişib.

Bu barədə Ələşrəfqızının yaxınları sosila şəbəkə hesablarında bildiriblər. Onlar valideynini itirdiyi üçün Ləmana başsağlığı veriblər.

Məlumat üçün bildirək ki, ötən il Ələşrəfqızının qardaşı Fikrət Dadaşov da vəfat edib.

