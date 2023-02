"Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə edilən hücumu qətiyyətlə pisləyirəm".



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva tviterdə yazıb.

"Mülki şəxslərə və mülki obyektlərə, o cümlədən diplomatik missiyalara qarşı hücumlar beynəlxalq humanitar hüquqa əsasən qəti şəkildə qadağandır. Mərhumun ailəsinə başsağlığı verir və yaralananlaraşəfa deyirəm"

