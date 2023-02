Qızı Tünzalənin ölüm xəbərini öyrəndi - "Yutubda görüb"

"Tünzalə içi ağlasa da, üzü gülürdü, tamaşaçını güldürürdü. Canında o qədər ağrı daşıyırdı, amma gəlib komediya oynayırdı".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri axşam.az-a açıqlamasında Əməkdar artist Dilarə Əliyeva deyib. Aktrisa mərhum Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva haqqında danışıb. O bildirib ki, aktrisanın qızı Zəhra anasının ölüm xəbərini yutubda görüb:

"Elə mən də yeni xəbər tutdum ki, Zəhra anasının vəfat etdiyini öyrənib və səhərə qədər ağlayıb. Ailə onu qoruyurdu ki, öyrənməsin. Dəfn olunduğu videonu yutubda görüb və atasına sual verib ki, bu, nədir? Atası onu sakitləşdirməyə çalışıb və gerçəyi deyib. Tünzalə son günlərində qızı ilə görüşə bilməmişdi".

Qeyd edək ki, Tünzalə Əliyeva yanvarın 22-də uzun sürən xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.