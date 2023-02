Biləcikdə tədbirə qatılan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla əyalət valisi Kamal Kızılkaya arasında diqqətçəkən dialoq yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan canlı yayımda bərbad vəziyyətə düşən yolla bağlı valiyə nöqsan edərək onunla sərt tonda danışıb.

