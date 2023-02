Ceyhun Bayramov qırğız həmkarı ilə telefonla danışıb

Qırğız Respublikasının xarici işlər naziri Ceenbek Kulubayev azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramova zəng edərək İrandakı səfirliyə qarşı törədilmiş terror hücumu ilə bağlı öz başsağlığını çatdırıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, beynəlxalq hüquq normalarına zidd şəkildə diplomatik xidmət orqanlarına və onların əməkdaşlarına qarşı törədilən bu kimi xain hücumları qətiyyətlə pisləyən nazir Ceenbek Kulubayev Qırğız Respublikasının Azərbaycan ilə həmrəyliyini, Səfirlik əməkdaşlarına qarşı bu terror aktlarının törədilməsinin qəbuledilməz olduğunu bildirib.

C.Bayramov başsağlığına və həmrəylik nümayişinə görə öz həmkarına təşəkkür edərək Səfirliyimizin əməkdaşının həyatını itirməsinə səbəb olan bu qanlı əməlin günahkarların müəyyən edilərək layiqli cəza almasını təmin etmək üçün tərəfimizdən bütün lazımi tədbirlərin görüləcəyini əminliklə vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.