Bu gün Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum edən terrorçu Yasin Hüseynzadənin səfirlik əməkdaşı tərəfindən zərərsizləşdirilməsini əks etdirən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az "Mouze" teleqram kanalına istinadən həmin görüntüləri təqdim edir:

