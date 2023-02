Təbrizdə keçirilən futzal oynunda futbolçular şəhidimizi alqışlarla yad etdilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin görüntülər İTV-də yayımlanıb.

Qürurverici anları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.