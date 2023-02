İsrailin Yerusəlim şəhərində sinaqoqa silahlı hücum olub, ölən və yaralananlar var.

Metbuat.az “The Times of Israel”ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Silahl hücumda 8 nəfər həlak olub. Daha 10 nəfərin yaralandığı bildirilir.

Məlumata görə, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs güllələnib.

Hücum terror aktı kimi qiymətləndirilir.

