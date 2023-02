Abşeron rayonu, Aşağı Güzdək qəsəbəsi tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi Tuncay Zeynalov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, məktəbli bu gün qəflətən dünyasını dəyişib.

T. Zeynalovun yaxınlarının bildirdiyinə görə, məktəbli bir müddət əvvəl qarlı havada yıxılaraq başından zədə almışdı.

Allah rəhmət eləsin!

