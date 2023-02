"Qarabağ" klubunun yeni transferi Redon Cica Albaniyada "Qızıl top" mükafatına layiq görülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 25 yaşlı hücumçu 2021/2022 mövsümündə "Tirana"nın heyətində 11 qolla Albaniya Super Liqasının bombardiri olub.

O, ötən mövsüm ölkə kubokunda 4 dəfə fərqlənib.

Qeyd edək ki, albaniyalı hücumçu "Qarabağ"la 3,5 illik müqavilə imzalayıb.

