Qüdsdə sinaqoqa silahlı hücum edilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ilkin məlumata görə, hücum nəticəsində azı 7 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb.

İsrail polisi hadisəni "terror hücumu" kimi qiymətləndirib.

