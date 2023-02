Bayden Ukraynaya nə vaxt gedəcək? - DETALLAR

Ağ Ev Baydenin niyə Ukraynaya səfər etmədiyini açıqlayıb.

Metbuat.az CNN-nə istinadən xəbər verir ki, Co Bayden əlverişli şərait yaranan kimi, Ukraynaya səfər edə bilər.

Digər xarici xəbər agentlikləri Baydenin Rusiyanın Ukraynada xüsusi əməliyyatının başlamasının ildönümündə Polşaya səfər edə biləcəyi barədə məlumatlar qeyd etsələr də, hazırda Ağ ev rəsmilərinin açıqlamalarına görə, Prezidentin fevral ayında Avropaya səfərinin mümkünlüyü barədə detallar hələ də razılaşdırılmayıb. Qeyd edək ki, Ukraynada xüsusi əməliyyat fevralın 24-də başlayıb.

Bundan əvvəl Ağ Evin mətbuat katibi Karine Jan-Pyer bildirmişdi ki, Vaşinqton Rusiya Federasiyasının Ukraynada Rusiya xüsusi hərbi əməliyyatına başlamasının qarşıdan gələn ildönümünə “cavab vermək” niyyətindədir. Onun sözlərinə görə, “cavab”ın hazırlanması və planlaşdırılması artıq başlayıb və proses tam sürətlə gedir. O, həmçinin qeyd edib ki, hazırda ABŞ prezidenti Co Bayden xüsusi əməliyyatın başlanmasının ildönümü ilə əlaqədar Avropaya səfər etməyi planlaşdırmır.

