“Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücumu bir daha qınayıram”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu gənc diplomatlarla görüşündə deyib.

O, bu qəbildən olan terror aktları ilə bağlı həmçinin bildirib ki, indiyədək erməni terrorçularının hücumu nəticəsində bir neçə türk diplomatı şəhid olub: “Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin”.

