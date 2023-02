Həyat yoldaşı Dani Alvesin xəyanət etdiyini öyrəndi, bağışlamadı - FOTOLAR

Zorlama ittihamı ilə həbs edilən Braziliya millisinin futbolçusu Dani Alves daha bir ağır zərbə alıb.

Metbuat.az sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, həyat yoldaşı Joana Sans ərinin xəyanətini bağışlamayıb.

O, futbolçunu əvvəlcə dəstəkləsə də, sonradan fikrini dəyişib. Buna səbəb məhkəmənin təqdim etdiyi sübutlardır.

Sans 2017-ci ilə evləndiyi Alveslə paylaşdığı fotolarını, hətta toy rəsmlərini belə “instaqram” səhifəsindən silib.

Alvesi zorlamada ittiham edən qız təzminat almaqdan imtina edib. Futbolçunu 4 ildən 12 ilə qədər həbs gözləyir.

