Türkiyə Superliqasının 21-ci turunda səfərdə “Giresunspor”u 4:0 hesabı ilə məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da “Qalatasaray” liqada ardıcıl 10-cu qələbəsini qazanıb. Bu nəticədən sonra “aslanlar” xalını 48-ə yüksəldib və liderliyini möhkəmlədib. Qələbə həsrəti ilə 5 matç keçirən “Giresunspor”un aktivində isə 21 xal var.

Superliqanın növbəti həftəsində “Giresunspor” səfərdə “Kasımpaşa” ilə qarşılaşacaq, “Qalatasaray” isə “Ümraniyespor”u qəbul edəcək.

