Türkiyənin məşhur “Çukur “ serialında Celasun obrazını canlandıran Kubilay Aka “Qarabağ”ın qapıçısı Şahruddin Məhəmmədəliyevin oyununa münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor bu haqda “Xəzər TV”də yayımlanan “Fəlidən doğru xəbər” verilişində danışıb.

Daha ətraflı videomaterialda:

