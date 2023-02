Baku TV İranın Bakıda yerləşən səfirliyinin qarşısında olub.

Belə ki, İranın Bakıdakı səfirliyi günün 24 saatı, növbəli şəkildə mühafizə olunur və təhlükəsizliyi təmin edilir.

İran səfirliyinin giriş qapısı avtomatik olaraq açılır və binanın pəncərələri dəmir barmaqlıqlarla mühafizə olunur.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.