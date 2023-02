Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə terror zamanı şəhid olan Orxan Əsgərovun dəfn tarixi müəyyənləşib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Orxan Əsgərovun cənazəsi Bakıya gətiriləndən sonra Təzəpir məscidinə aparılacaq, daha sonra ailəsinə təhvil veriləcək.

Dəfn mərasimi yanvarın 30-da keçiriləcək.

Şəhidimiz II Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılacaq.

Qeyd edək ki, şəhidin nəşini gətirən təyyarə artıq Bakıya yola düşüb.

