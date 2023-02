Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə terror hücumu nəticəsində şəhid olan Orxan Əsgərov II Şəhidlər xiyabanında dəfn olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəfn mərasimi saat 12:00-da baş tutacaq.

