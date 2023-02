Həbsdə olan rusiyalı müxalifətçi Aleksey Navalnı tanınmaz hala düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 46 yaşlı Navalnının fotosu sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Fotoda onun 2 il ərzində çəki itirdiyini görmək mümkündür.

Qeyd edək ki, Gürcüstanın həbsdə olan sabiq Prezidenti Mixeil Saakaşvilinin də son aylarda çəki itirməsi ilə bağlı fotoları müzakirə edilmişdi.

