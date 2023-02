Ermənistan parlamentinin deputatlarından ibarət nümayəndə heyəti Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, səfər proqramı 3 günlük nəzərdə tutulub.

Bildirilib ki, Rusiya paytaxtında KTMT-yə üzv dövlətlərin parlamentlərinin xarici əlaqələr, müdafiə və milli təhlükəsizlik üzrə komitələrinin birgə toplantısı keçiriləcək.



