Türkiyəli məşhur müğənni Əmrahın oğlu Tayfun Ərdoğan nişanlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nişanda diqqət çəkən məqamlardan biri də cütlüyün “Yaşa Azərbaycan” mahnısı sədalarında rəqs etməsi olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

