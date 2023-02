Bu nazirlər Orxan Əsgərovun dəfn mərasiminə gəldi - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə edilən hücum nəticəsində şəhid olan Orxan Əsgərovun dəfn mərasimi keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəfn mərasimində yüksək vəzifəli şəxslər, şəhidin yaxınları iştirak edir.

Həmçinin daxili işlər naziri Vilayət Eyvazov, müdafiə sənayesi naziri Mədət Quliyev, müdafiə naziri Zakir Həsənov, baş qərargah rəisi Kərim Vəliyev, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev də İkinci Fəxri xiyabanda baş tutan dəfn mərasimindədir.

