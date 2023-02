Həftələrdir gündəm yaradan "Əqrəb mövsümü" serialında öpüşmə səhnəsi sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor Əli Əlizadənin həmkarı Şəhanə Rzayeva ilə öpüşdüyü anlar İctimai Televiziyada yayımlanıb.

Son bölümdəki bu həyəcanlı dəqiqələri izləyənlər sosial şəbəkədədə qınayanlar, tənqid edənlər olub. Həmçinin, belə səhnənin yayımlanmasını normal qəbul edənlər də var.

Görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.