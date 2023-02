Moskvada səfərdə olan Pakistanın xarici işlər naziri Bilaval Bhutto Zardari Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistan XİN-dən bildirilib.

Nazirlər iki ölkə arasındakı əlaqələrin inkişafını və qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər.

