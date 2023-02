ABŞ hökuməti öz vətəndaşlarına müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətdə bildirilib ki, İsveçdəki insidentlə bağlı İstanbulda da kilsə, sinaqoqlara, xüsusilə Beyoğlu, Galata, Taksim və İstiklal kimi ərazilərdə qarşılıqlı teror hücumları ola bilər.

Qeyd edək ki, İsveçin paytaxtı Stokholmda Quran kitabının yandırılması etirazlara səbəb olub.

