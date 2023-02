Pentaqon: “İrana edilən dron hücumunda ABŞ ordusu iştirak etməyib”

Pentaqonun sözçüsü Patrik Rayder bəyan edib ki, ABŞ-nin İranın hərbi infrastrukturuna endirilən dron zərbələri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Patrik Rayder bu barədə Vaşinqtonda jurnalistlərin qarşısında çıxış edərkən söyləyib.“İrana edilən dron hücumunda ABŞ ordusu iştirak etməyib”, - Pentaqonun sözçüsü vurğulayıb.

Patrik Rayder İran barədə ona ünvanlanan digər sualları şərh etməkdən imtina edib.

Qeyd edək ki, yanvarın 28-də İranın hərbi obyektləri dron hücumlarına məruz qalıb. Hələlik baş verən insidentə görə heç bir ölkə məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib.

