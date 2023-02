Türkiyədəki təlimlərdə Azərbaycan Ordusunun hərbi texnikaları nümayiş olundu

Azərbaycan Ordusuna məxsus silah və hərbi texnikalar Türkiyənin Qars şəhərində keçirilən “Qış təlimi - 2023” təlimlərində təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Təlimlərdə axtarış-xilasetmə, ortaq əməliyyatlarda əməkdaşlıq və koordinasiyanın təmin edilməsi, bölmələrin döyüş qabiliyyətlərinin yoxlanılması, manevr bacarıqları və başqa istiqamətlərdə məşqlər keçirilib.

Təlimlərdə Azərbaycanla yanaşı Kosovo və İtaliya Silahlı Qüvvələrinə məxsus silah və hərbi texnika da nümayiş etdirilib.

17 ölkədən 1758 nəfərin iştirak etdiyi təlimlərdə, həmçinin 651 nəqliyyat və 28 müxtəlif növdə 865 silahdan istifadə olunur. Hazırlıqlar mənfi 17 dərəcə hava şəraitində keçirilir.

