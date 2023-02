Məşhur müğənnidən cənubdakı soydaşlarımıza DƏSTƏK - FOTO

Türkiyənin məşhur müğənnisi Gülben Ergen cənubi azərbaycanlılara dəstək mesajı yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, tviter hesabında Xoyda baş verən zəlzələ səbəbindən evlərindən olan soydaşlarımıza kömək üçün hazır olduğunu bilidirib:

"Azərbaycan xalqına keçmiş olsun. Qardaşlarımızın bu soyuqda çəkdiyi ağrı və qorxunun təkrarı olmasın. Xoy zəlzələsi ilə bağlı kömək etmək üçün borcumu yerinə yetirməyə hazıram", - deyə o qeyd edib.

Müğənninin bu dəstəyinə cavab olaraq güneydəki azərbaycanlılar minntdarlıq mesajları yazıblar.

Xatırladaq ki, İranın Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy şəhərində baş vermiş zəlzələdə xəsarət alanların sayı 900 nəfərdən çoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.