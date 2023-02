Xatirə İslamın dekoltəsi ona çətin anlar yaşatdı - VİDEO

Bu gün müğənni Xatirə İslamın 42 yaşı tamam olub.

Metbuat.az buta.tv-yə istinadən xəbər verir ki, sənətçi doğum gününü səhnədə qeyd edib. İfaçı paytaxt məkanlarının birində konsert proqramı ilə çıxış edib. Xatirə gecə boyunca sevilən ifalarını canlı olaraq səsləndirib. Müğənni ad gününə özəl dərin sinə dekolteli, qara, uzun libasdan istifadə edib. Lakin sözügedən geyim ona səhnədə ifa edən vaxt çətin anlar yaşadıb.

Belə ki, sosial şəbəkədə paylaşılan görüntülərdə Xatirənin tez-tez əli ilə sinəsini örtməyə çalışması əks olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.