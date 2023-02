Fevralın 1-dək ölkə ərazisində hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edilib.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var.

Dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.

