İlin futbolçu mübadiləsi: Geri çevrilməyəcək təklif verdilər

PSJ-nin futbolçusu Kiliyan Mbappeni transfer etmək üçün bir neçə dəfə cəhd edən “Real Madrid” israrını davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan əvvəlki həmlələri boşa çıxan “Real Madrid”in növbəti təklifi PSJ-ni cəlb edə bilər. “Fichajes”in məlumatına görə, paytaxt təmsilçisi bu dəfə Mbappeni almaq üçün aparıcı futbolçusu Vinisius Junioru təklif edəcək. “Real Madrid” Mbappeni Juniorla mübadilə etmək istəyir. Həmçinin Madrid təmsilçi Juniorla yanaşı bir neçə milyon avro ödməyə hazırdır. Bildirilir ki, braziliyalı futbolçu Juniorun müqavilə müddəti 2024-cü ildə başa çatacaq. Məlumata görə, hücumçu yeni müqavilə imzalamaq üçün daha çox məvacib və imza üçün əlavə bonuslar tələb edəcək.“Real Madrid” mübadiləni bu mövsümün sonunda həyata keçirmək istəyir.

Qeyd edək ki, Vinisius Juniorun transfer qiyməti 120, Kiliyan Mbappenin transfer qiyməti isə 180 milyon avrodur.

