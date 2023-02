Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyevin atası vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, nazirin atası Nəbi Nəbiyev bu gün səhər saatlarında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, N.Nəbiyev uzun illər məsul vəzifələrdə çalışıb. O, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini, Sumqayıt Qaz İstismar İdarəsinin rəisi olub.



Mərhumun yaxın saatlarda dəfn olunacağı bildirilir.

Allah rəhmət eləsin!

