Gəncədə bir ailənin üç üzvünü bıçaqlayan şəxs tutulub.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Gəncə regional qrupundan Metbuat.az-a bildirilib ki, şübhəli şəxs saxlanılıb:

"Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin 1-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları 3 nəfər şəxsə bıçaq xəsarətləri yetirməkdə şübhəli bilinən Babək Nəsirovun istintaqa təhvil verilməsi istiqamətində keçirdikləri tədbir nəticəsində şübhəli şəxs Sumqayıt şəhərində saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib".

